تنجب أربعة توائم بعد صراع مع الخصوبة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قد تكون كايلا جلينس، أول امرأة مولودة من حمل لتوائم ثلاثة، تلد توائم أربعة بشكل طبيعي، بعد صراع مع عدم الإنجاب، وولادة سابقة لتوأم باللجوء إلى علاج الخصوبة.

قصتها تمنح الأمل والفرح، بعد أكثر من عقد، في محاولة تكوين عائلة، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، التي نشرت صوراً تظهر التوائم الأربعة معاً بصحة جيدة، في مشهد لا يختلف كثيراً عن ألبوم عائلة قديم لكايلا، وهي طفلة إلى جانب شقيقها وأختها.

كايلا سبق أن حملت بثلاثة توائم، بعد علاج بالخصوبة منذ عامين، نجا اثنان منهم، فيما توفي واحد في الرحم في أغسطس 2017. لذلك عندما علمت بحملها ثانية، بشكل طبيعي هذه المرة، ارتعبت عند اكتشافها أنها ستنجب أربعة أطفال آخرين.

وسبق للثنائي الذي يعيش في مدينة «سالت لايك» اوتاه، أن تبنى ابنتي أخيها قبل خضوعهما لعلاج الخصوبة في عام 2016. بالتالي، لدى الزوجين الآن ستة أطفال تحت عمر السنتين، وثمانية في الإجمالي.

قالت كايلا في تعليق على الأمر: «أحياناً أنا وألن لا نصدق ما حصل لنا. أمضينا 10 سنوات نحاول بناء عائلة، والآن لدينا عائلة هائلة، من ثاني ولادة!».

ولد التوائم الأربعة قيصرياً، وقد سميت الفتاتين أولكي ولنكولن، والولدين جيامسن وريس. وعلقت كايلا بالقول: «لدينا حالياً ستة أطفال تحت عمر السنتين، وحياتنا العائلية في فوضى. من حسن الحظ، أن الأصدقاء والعائلة يساعدون عندما يستطيعون».

الأطباء بدورهم اندهشوا من تجربة كايلا، وقالت استشارية التوليد وأمراض النساء في مستشفى بورتلاند بلندن، شازيا مالك: «هذه قصة لا تصدق، فعلى الرغم من واقع أن حمل التوأم يمكن أن يكون أكثر احتمالاً، وفقاً لحالات تاريخية، نجد مع التوائم الثلاثة وما فوق، أن هذه الحادثة عشوائية بمحض الصدفة، ما لم يجرِ الخضوع لنوع من علاج الخصوبة»، مضيفة: «لم أسمع بهذا من قبل، وأعتقد أنه الأول من نوعه على مستوى العالم».