«رسالة في زجاجة» تصل بعد 50 عاماً

المصدر: كانبرا - رويترز

عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة تطلب صديقاً للمراسلة على شاطئ ناء في جنوب أستراليا بعد نحو 50 عاماً من إلقائها في المحيط الهندي.

ووجد الطفل جياه إليوت الزجاجة بينما كان برفقة والده بول يصطاد. وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها.

وكاتب الرسالة شخص يدعى بول غيلمور ويرجع تاريخها إلى يوم 17 نوفمبر 1969، وكان عمر كاتبها وقتئذ 13 عاماً، وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن.

ورد الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية في اقتفاء أثر صاحبها وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة.