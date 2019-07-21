تحقيق أمريكي حول مرض «لايم»

المصدر: دبي - عمر حرزالله

طالب مشروع قانون أقر في مجلس النواب الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق شامل في مصدر مرض «لايم» بعد ارتفاع حالات الإصابة به وهو أشهر الأمراض البكتيرية التي تنتقل بالقُراد في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وسيحدد مسؤولو «البنتاغون» ما إذا كان القراد والحشرات الأخرى قد تم استخدامها كسلاح في تجارب وزارة الدفاع بين عامي 1950 و1975. وطالب السياسيون أيضاً بالكشف عما إذا كانت أي حشرات تستخدم في مثل هذه التجارب، قد تم إطلاقها خارج أي مختبر سواء عن طريق الصدفة أو عن قصد.

وارتفعت الإصابات بمرض «لايم» في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف منذ منتصف التسعينات. ومرض «لايم» غير شائع، ولكن يمكن أن يكون له آثار متفاوتة، وحتى مميتة على المصابين، وبعضهم من المشاهير.