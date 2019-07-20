تمثال «ايرون مان» يخطف الأنظار في سان دييغو

المصدر: دبي ـ غسان خروب

منذ 13 عاماً، والنجم الأمريكي روبرت داوني جونيور، يرتدي بدلة «ايرون مان»، طيلة هذه السنوات استطاع روبرت أن يبني الشخصية من جديد، وأن يجد لها مساحة واسعة في قلوب معجبيه، الذين بكوا عندما أعلنت مارفيل عن انتهاء عقدها مع روبرت داوني جونيور، والذي كان مقرراً بمجرد انتهاء عروض «المنتقمون: نهاية اللعبة». خلع روبرت داوني جونيور لحلة «ايرون مان» لم يعن موت الشخصية، القادمة أصلاً من بين صفحات مجلات الكوميكس، حيث احتفت بها شركة «ليغو»، أخيراً، بصنع تمثال خاص لها، استطاع أن يخطف أنظار رواد معرض «سان دييغو كوميك كون» الدولي، والذي يختتم أعماله 22 الجاري.

التمثال الذي طرحته ليغو للبيع، تم صناعته بالحجم الطبيعي للشخصية الخيالية، وفق ما أوردته مجلة «هوليوود ريبورتر» في تقرير لها، حيث ذكرت أن طول التمثال يصل إلى ست أقدم ونصف القدم، فيما يبلغ وزنه 188 رطلاً، وتم بناؤه من 35119 قطعة ليغو، بينما استغرقت عملية البناء والتصميم 225 ساعة. شركة ليغو لم تكتف في المعرض بتقديم نموذج لشخصية «ايرون مان»، وإنما عملت أيضاً على تقديم نموذج آخر لشخصية «باتمان» يحاكي حجمها الطبيعي، والذي لم تكشف بعد عن أي تفاصيل تخصه.

يذكر أن القائمون على «دبي ستارز» قد أعلنوا أمس، عن ترشيح الممثل روبرت داوني جونيور، لـ «نجمة دبي»، حيث سيتم تكريمه بوضع نجمته على ممر المشاهير.