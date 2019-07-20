استعادة صورة مفقودة لديكنز منذ 133 عاماً

المصدر: إعداد - سيد صالح

نجح المتحف المخصص للصور والمقتنيات المتعلقة بالروائي البريطاني الأشهر، تشارلز ديكنز، بالعاصمة البريطانية لندن، في جمع مبلغ 180.000 جنيه استرليني، بُغية إعادة شراء لوحة تصور الأديب الراحل كانت رسمتها له الفنانة التشكيلية الاسكتلندية مرغريت غيليس، إلا أنها فُقِدَت منها عام 1886.

وبحسب ما نشرته أمس صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، تعد اللوحة من أشهر وأبرز اللوحات التي تصور ديكنز. وقد أبدعتها غيليس في عام 1843، وكان عمر ديكنز آنذاك 31 عاماً، وكان نجمه يصعد بقوة في سماء الأدب البريطاني والعالمي. وعُرِضَت اللوحة للجمهور لأول مرة عام 1844، في معرض أقامته الأكاديمية الملكية بلندن. وفي عام 1886، أعلنت غيليس أنها فقدت اللوحة، ولا تجد لها أي أثر.

وظلت اللوحة مفقودة، إلى أن عُثِر عليها أخيراً وبصورة غير متوقعة داخل صندوق من الورق المقوى يضم عدداً من الحلي الرخيصة والمقتنيات القديمة في مدينة «بيترماريتزبرغ» بجنوب أفريقيا.

والطريف أن هذا الصندوق بمحتوياته بيع في مزاد مقابل 27 جنيهاً استرلينياً فقط، وكان يضم ضمن محتوياته جهاز تسجيل قديم وحلية معدنية على شكل سرطان البحر.