تطبيق يتيح تعقب الحيوانات

المصدر: دبي - عمر حرزالله

احتلت شركة صينية ناشئة عناوين الأخبار بعد إطلاقها تطبيقاً هاتفياً يتيح تعقب الحيوانات الأليفة المفقودة كالكلاب والقطط، من قبل أصحابها باستخدام صور أنوفها الفريدة، وفقاً لـ «أوديتي سنترال».

وفكرة استخدام تقنية التعرف على الوجه المدعومة من قبل منظمة العفو الدولية لتحديد الحيوانات الأليفة ليست جديدة، لكن ما يجعل الحل الذي طورته شركة «ميغفيل» الصينية مميزاً، هو أنه بدلاً من تحليل العديد من سمات الوجه، مثل العينين أو الأنف، فإنها تركز فقط على أنوف تلك الحيوانات.

من الواضح أن أنماط الأنف فريدة من نوعها تماماً مثل أنماط أطراف الأصابع، مما يتيح لتطبيق الشركة تعقب الحيوانات الأليفة من خلال مطابقة أنوفها مع قاعدة البيانات بدقة تصل إلى 95 %.