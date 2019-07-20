الاستحمام بالعدسات يفقد البصر

المصدر: دبي - البيان

تسببت عدوى نادرة وخطيرة في إصابة امرأة بريطانية بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.

ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض في إنجلترا، فإن العدوى ناتجة عن التخزين غير السليم وغير الصحيح للعدسات اللاصقة أو التعامل معها أو تطهيرها، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز». وعلى الرغم من أنه تمت معالجة المرأة، البالغة من العمر 41 عاماً، من العدوى التي حلت بها، لكنها لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى.

وذهبت المرأة إلى عيادة طب العيون وهي تعاني من تاريخ طويل من الألم المتقطع والرؤية الضبابية والحساسية للضوء في عينها اليسرى، وقالت لأطباء العيون إنها تضع العدسات اللاصقة اللينة شهرياً، وإنها استحمت وسبحت وهي ترتديها.