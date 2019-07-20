ينزل من الطابق 15 متسلقاً الجدران

المصدر: فيلادلفيا - رويترز

نزل رجل متسلقاً جدران خمسة عشر طابقاً على الأقل من مبنى شاهق الارتفاع في ويست فيلادلفيا هرباً من حريق مساء أول من أمس.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق بدأ داخل أنبوب للتخلص من القمامة في مبنى سكني، مما أدى إلى إجلاء السكان بعد انتشار الدخان عبر المبنى.

والتقطت طائرات هليكوبتر للتصوير لقطات فيديو للرجل وهو ينزل متسلقاً الجدران ببراعة من جانب المبنى قبل أن يهبط بسلام على الأرض. ولم يعرف ما إذا كان الرجل يعيش في المبنى ولماذا فر بمثل هذه الطريقة المثيرة.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن إدارة الإطفاء في فيلادلفيا أن أربعة مدنيين وضابطي شرطة نقلوا إلى المستشفيات. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.