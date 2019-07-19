ضغط الدم قد يسبب السكتة

المصدر: أوكلاند - د ب أ

أكد باحثون من أمريكا، أنه من الممكن أن يعكس كل من معدل الضغط الانقباضي والانبساطي خطر الإصابة بأحد الأمراض، مثل السكتة الدماغية.

وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة «نيو أنجلاند جورنال أوف ميدسن» الطبية، أن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ليس هو وحده المؤشر على ارتفاع احتمال التعرض لمرض، وأكد الباحثون أن ضغط الدم الانبساطي هو الآخر مؤشر مهم على الحالة الصحية، محذرين من إهمال الأخذ بقيمة هذا الضغط. كان هناك حتى الآن خلاف بين الباحثين بشأن ما إذا كان قياس الضغطين مناسباً لتقييم مدى ارتفاع احتمال الإصابة بمرض.