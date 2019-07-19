تمرينات الإيروبيك تدرأ الخرف

المصدر: دبي - عمر حرزالله

قال باحثون في جامعة كوينزلاند الأسترالية إن التدريبات المكثفة أفضل من جراحة القلب في درء الخرف لأنها تضخ المزيد من الدم إلى الدماغ.

والمعروف أن النشاط البدني هو أحد الإجراءات الوقائية التي يمكن للناس اتخاذها لتقليص فرص الإصابة بالخرف، إلا أن التمرينات المكثفة كالايروبيك والزومبا، التي تنطوي على أداء رشقات قصيرة من التمارين بأقصى جهد، يمكن أن تكون أكثر فعالية من جراحات القلب، وفقاً لدراسة الباحثين التي نشرتها «ديلي ميل».

وأوضح الباحثون أن إيجاد طرق لمكافحة مستويات الدم المتناقصة في الدماغ، أمر بالغ الأهمية لمنع التدهور المعرفي.