ملابس من ألياف الكربون

المصدر: دبي - فاتن صبح

ابتكرت شركة «فولباك» للأخوين نيك وستيف تبدبول مجموعة قمصان من ألياف الكربون الحقيقية، في إطار تسخير العلوم والتكنولوجيا لصناعة أزياء المستقبل.

وتطرح الشركة القميص بسعر باهظ، وقد اختارت إدخال ألياف الكربون إلى الأزياء، لأنها معروف بمتانته الهائلة، مما يجعل القميص غير قابل للكشط والاهتراء عملياً. فبعد إبداع السترات المضيئة قامت الشركة في آخر ابتكاراتها باستعمال مواد توجد حصراً في محركات الطائرات وأغلفة الصواريخ والسيارات الخارقة. إنها مادة ألياف الكربون التي تعتبر أخف من الألمنيوم وأقوى من الحديد.

قميص «فولباك» محاك من جدائل ألياف الكربون ومصمم ليتم ارتداؤه على الجلد، مصنوعة من مادة قابلة للتنفس خفيفة الوزن وتتمتع بقدرة هائلة على امتصاص العرق.