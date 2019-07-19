صور مبهرة تعكس سحر وإلهام الضوء

المصدر: إعداد- سيد صالح

يعد الضوء أحد أهم القوى المؤثرة في عالمنا، وتطبيقاته العملية والعلمية لا تكاد تنتهي، إلا أن مسابقة الصور الضوئية من «أجورا إيمدجز» تهتم بالجانب الجمالي للضوء، وخاصة تأثيره الملهم على الإبداع والمبدعين، وعلى وجه التحديد المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي.

تهدف المسابقة إلى تقييم قدرة المصورين الفوتوغرافيين على الاستفادة من إلهام الضوء في الصور التي يلتقطونها، وكذلك قدرتهم على إبراز جماليات الضوء من خلال هذه الصور. ويتولى الموقع الشبكي المسؤول عن تشغيل تطبيق «أجورا إيمدجز» المجاني للتصوير الفوتوغرافي، الإشراف على المسابقة التي أقيمت أخيراً للعام الثالث على التوالي.

ويختار الموقع في كل عام أفضل 50 صورة تعكس جماليات الضوء. ونشرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، أمس، أسماء المصورين أصحاب الصور التي فازت بالجوائز العشر الأولى في نسخة هذا العام من المسابقة. وفازت الجائزة الأولى في المسابقة صورة ظلية لأطفال يلهون فوق الكثبان الرملية لحظة غروب الشمس في فيتنام.