يونيو الماضي الأكثر سخونة منذ 140 عاماً

المصدر: وام

كشفت بيانات أصدرها أمس علماء المناخ في الولايات المتحدة أن شهر يونيو الماضي ربما كان الأعلى حرارة في العالم منذ بداية تسجيل درجات الحرارة لهذا الشهر على مدار عقود طويلة.

وأظهر تحليل أعدته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا أن درجات الحرارة المسجلة في شهر يونيو 2019 كانت الأعلى لهذا الشهر منذ بداية تسجيل درجات الحرارة قبل 140 عاماً.

وكشفت البيانات اتجاهاً تصاعدياً مستمراً في درجات الحرارة، وضع العام 2019 على طريق أن يصبح واحداً من أكثر السنوات ارتفاعاً في درجات الحرارة من العام 1880.