نمر يهرب من الفيضانات ويلجأ إلى منزل قروي بالهند

المصدر: د ب ا

لجأ "ببر بنغالي"، وهو أحد أنواع النمور، أثناء هروبه من حديقة وطنية غمرتها مياه الفيضان في الهند، إلى الاحتماء في منزل أحد القرويين، وتم تصويره وهو مسترخِ في أحد الاسرة.

وانتشرت تلك الصور، اليوم الخميس، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد غمرت المياه أكثر من 90 بالمئة من محمية كازيرانجا في ولاية آسام الواقعة في شمال شرق البلاد، حيث فرت الكثير من الحيوانات بحثا عن أراضي مرتفعة.

وقال مسؤولون إن هناك 54 من الحيوانات - من بينها ستة من القردة - غرقت في الحديقة بسبب فيضان المياه فيها.

وقد تداولت منظمة "وايلد لايف تراست أوف إنديا" الخيرية صور النمر على موقع "تويتر". وظهر الببر في الصور وهو مسترخِ على سرير.

وقال راثين بورمان الذي يعمل في المنظمة الخيرية، عبر الهاتف، إن الببر ذهب إلى منزل تاجر خردة يقع على أطراف الحديقة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأوضح بورمان أن هناك محاولات جارية حاليا لتهدئة الببر ونقله إلى بر الأمان، في إطار الجهود التي تبذلها منظمة "وايلد لايف تراست أوف إنديا"، والصندوق الدولي لرعاية الحيوان، وإدارة شؤون الغابات في آسام، لإنقاذ الحياة البرية أثناء الفيضان.

وقد توفي أكثر من 250 شخصا وتشرد الملايين بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت جنوب آسيا. ويشمل ذلك العدد نحو 150 شخصا في الهند و83 في نيبال و30 في بنغلاديش.