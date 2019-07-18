طيور «الشحرور» تغزو أمريكا

المصدر: دبي - البيان

تحولت نزهة بسيطة للمقيمين بالقرب من بحيرة كولورادو إلى معركة غير مبررة مع طيور «الشحرور» السوداء ذات الأجنحة الحمر والحجم المتواضع.

ووفقاً لتقرير لصحيفة «دنفر بوست»، فإن السكان هناك أبلغوا عن ارتفاع عدد الهجمات التلقائية لتلك الطيور التي كانت تنقض من رؤوس الأشجار على المشاة أثناء مرورهم تحت فروع الأشجار التي تحتوي على أعشاشها.

وفي حين لم يصب أي شخص بجروح خطرة في هذه الغارات الجوية، أبلغ السكان عن شعورهم بالصدمة والرعب والمرح في الوقت نفسه. ووفقاً لأحد الخبراء، فإن الطيور ليست عدوانية، لكنها تحاول حماية أعشاشها.