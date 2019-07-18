10 دولارات مقابل معلومات شخصية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أمازون» عن عرض ترويجي للمتسوقين بالولايات المتحدة في حملة التسوق السنوية «برايم داي»، لمدة 48 ساعة، التي بدأت أول من أمس، يتمثل بمنح متسوقيها 10 دولارات مقابل الحصول على معلوماتهم الشخصية لتحسين تسويقها ومنتجاتها وخدماتها العامة، وتشترط أن ينفق الزبون 50 دولاراً.

والصفقة المعروضة على المتسوقين، تشترط استخدام المتسوقين أداتها «مساعد أمازون»، وهي أداة مقارنة للتسوق، يمكن للعملاء إضافتها لمتصفحات الويب الخاصة بهم.

وتظهر الأداة للمتسوقين أسعار أمازون للمنتجات على موقعي «والمرت» و«تارغت» وأماكن أخرى.