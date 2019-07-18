بعد 71 عاماً من الزواج.. «لا طعم للحياة بعدك»!

المصدر: دبي - أشرف رفيق

كلما طال عمر الزواج توطدت علاقة الزوجين حتى لكأنهما الأنفاس لبعضهما، فتستحيل حياة أحدهما دون الآخر، وهذا ما حصل مع زوجين أكملا معاً 71 عاماً، ثم قضيا في يوم واحد، بفارق 12 ساعة فقط.

القصة الرومانسية العجيبة وقعت للزوجين هربرت ومارلين فرانسيس دليجيل، اللذين ارتبطا في أربعينات القرن المنصرم، وعاشا في ولاية جورجيا الأمريكية.

شاهد

كُتب على شاهد قبرهما أنهما ارتبطا لمدة 71 عاماً، وعندما نالت المنيّة من الزوج لم تحتمل زوجته مارلين البقاء بعده سوى 12 ساعة فقط، لتلحق به، ولسان حالها؛ «لا طعم للحياة بعدك».

ترك الزوجان دليجيل 6 أبناء، و16 حفيداً، و25 من أبناء الأحفاد، و3 من أبناء أبناء الأحفاد.

يقول أبناء الزوجين إن حباً جارفاً جمع الزوجين، فقد كانت أمهم مارلين شديدة الإخلاص لزوجها وعظيمة الحنان على أولادها في غياب الأب الذي ربما استمر عدة أشهر.

بداية

عاش الزوجان 6 سنوات في بداية حياتهما في ألمانيا عندما كان الزوج في القوات المسلحة، وعاش في عدة دول أخرى خلال خدمته العسكرية التي استمرت 20 عاماً، وفق ما جاء في مذكرات زوجته التي نشرت جزءاً منها صحيفة «ذا ميرور» البريطانية. وكانت الزوجة أيضاً قائداً في الكشافة وامتلكت متجراً وكانت تعشق الحيوانات.

وكان الزوج يهوى الصيد وأعمال النجارة ويربي عدداً من حيوانات المزرعة. وكانت الكتابة ضمن هواياته، كما كان يحب الاستمتاع بالعطلات الخارجية مع أفراد أسرته.