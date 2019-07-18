ورقة نقدية بريطانية جديدة بصورة كاسر شيفرة "إنيغما" النازية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن بنك إنجلترا الاثنين الماضي أن الورقة المالية الجديدة من فئة خمسين جنيهاً ستحمل صورة عالم الرياضيات البريطاني آلان تورنغ، الذي يعتبره كثيرون اليوم أبا علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، في تكريم له بعد نحو 65 عاماً على رحيله، وبعد نحو ستة أعوام من عفو ملكي طاله بسبب تهمة أدين بها وأدت إلى انتحاره باكراً.

ويعتبر آلان تورنغ أحد رموز بريطانيا الذين كانوا رأس حربة في صراعها للانتصار خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً لـ "يورونيوز".

وكان لتورنغ فضل كبير في نصر بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وتقليص مدة الصراع وإنقاذ الآلاف من الأرواح، من خلال فك شيفرة "غير قابلة للكسر" كانت تستخدمها ألمانيا النازية.

هذا الإنجاز حققه تورنغ بفضل آلة كهربائية ميكانيكية طورها في "بليتشلي بارك" المركز البريطاني الحربي لكسر الرموز والشيفرات.

إلا أن ما حققه لبلاده في ذلك الحين لم يشفع له، فقد تم تجريده من وظيفته وإخصائه كيمائياً، ما أدى إلى وضع حد لحياته العام 1954، منتحراً بالسيانيد وهو لم يتجاوز الـ41 عاماً، ليصدر بحقه عفو ملكي من قبل ملكة بريطانيا في ديسمبر 2013؛ أي بعد ما يقارب الستين عاماً على وفاته.

الآن في هذا التكريم الوطني سيرافق صورة تورينغ على الورقة المالية جدول وصيغ رياضية أخذوا من بحث حول الأرقام القابلة للحساب أجراه العالم العام 1936، بالإضافة لصورة جهاز كمبيوتر تجريبي ورسومات فنية للآلات التي استخدمت لكسر رمز "إينغما".