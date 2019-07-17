نهاية حزينة لزواج ملك ماليزيا السابق وملكة جمال موسكو

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت تقارير إعلامية أن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس طلق زوجته ملكة الجمال الروسية السابقة أوكسانا فويفودينا بعد فترة وجيزة من ولادة ابنهما.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تنشر فيه ملكة الجمال الروسية صورا حديثة توثق حجم سعادتها في زواجها الملكي.

وطال الحديث في ماليزيا عن الزواج المفاجئ للسلطان محمد الخامس وعارضة الأزياء وملكة الجمال الروسية في نوفمبر الماضي رغم فارق السن بينهما.

وتنازل الملك عن العرش قبل زواجه في سابقة هي الأولى في ماليزيا.

وأتي هذا الخبر غير المؤكد الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية بالرغم من حديث ملكة جمال موسكو السابقة ونجمة تلفزيون الواقع عن سعادتها في زواجها الخيالي، في منشورات حديثة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت وسائل إعلام عالمية أن الطلاق تم في أول شهر يوليو، وطلق الملك زوجته ثلاث طلقات وفق الشريعة الإسلامية.

وأفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوثائق الخاصة بالطلاق قدمت إلى محكمة في سنغافورة في 22 يونيو الماضي، وتم الانتهاء من الإجراءات في الأول من الشهر الجاري.

كما أكدت هذه المصادر للصحيفة صحة شهادة الطلاق التي تداولتها حسابات في مواقع التواصل بماليزيا، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب إنهاء هذه العلاقة الزوجية التي أثارت حولها ضجة كبيرة من الفضول، وأعلن في الوقت ذاته أن عملية الطلاق حملت صفة القطعية أو ما يعرف في الإسلام طلاق بالثلاثة، ما يعني أن عودة الزوجين لن تكون هينة في حال قررا الارتباط القانوني مجددا، إذ لا بد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ثم تطلق منه بسبب وجيه وبحجة دامغة، ليكون متاحا عودتها شرعا إلى زوجها الأول.

علاوة على ذلك، كشفت الصحيفة الماليزية أن العائلة المالكة كانت منزعجة من تعليق نشرته فويفودينا في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قالت فيه إن ابنها هو "ملك ماليزيا المستقبلي".

يذكر أن الملك محمد الخامس كان قد تنازل عن عرش بلاده غير الوراثي بشكل مفاجئ في يناير من العام الجاري، لكنه احتفظ بمنصبه سلطانا وراثيا لولاية كيلانتان.

وعُلل تنازل محمد الخامس عن العرش بحاجة ولايته العاجلة إلى وجود سلطان بشكل دائم فيها، وذلك لأن مستوى رفاهية سكان المنطقة بدأ في الانحدار.

وكان السلطان محمد الخامس احتفل وملكة جمال موسكو السابقة بزفافهما في 22 نوفمبر من العام الماضي، داخل مجمع شهير لمثل هذه المناسبات في ضاحية راقية بالعاصمة موسكو.

يذكر أن وسائل الإعلام تناقلت مطلع العام الجاري تصريحا لمتحدثة باسم أوكسانا فويفودينا، نفت بشدة فيه ما تردد من أنباء حينها بأنها انفصلت رسميا عن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

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