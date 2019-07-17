تقنية تُعيد بصر ضحايا الأحماض

المصدر: دبي - عمر حرزالله

ابتكر باحثون بريطانيون، علاجاً ثورياً جديداً قد يتمكن الأشخاص الذين فقدوا بصرهم نتيجة تعرضهم للأحماض، من الإبصار مجدداً بفضله، حيث أفادت «ديلي ميل» بأن دراسة أجراها باحثون في جامعة «نيوكاسل»، سوف تختبر إنزيم «كولاجيناز» على 30 مريضاً تعرضوا لهجمات بالأحماض أو حوادث صناعية أثرت في بصرهم.

جاء ذلك بعدما تبيَّن للباحثين أن استخدام الإنزيم على القرنية التالفة للأرانب أدى إلى تليين الأنسجة الكامنة، ما أتاح للخلايا الجذعية الموجودة تحت القرنية التكاثر وتجديد نفسها، ما أدى إلى قيام الجرح بإصلاح نفسه. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار هذه التقنية على حيوانات التجارب، ويتوقع أن يستفيد منها عدد كبير من المرضى الذين يعالجون من حروق القرنية.