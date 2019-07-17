القطط والكلاب يُمكنها التبرع بالدم

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت دراسة أن الكثير من أصحاب الحيوانات لا يعرفون أن باستطاعة القطط والكلاب أن تتبرع بالدم لأقرانها.

وحسب الاستطلاع الذي أجري خلال الدراسة بين 158 من أصحاب الحيوانات في بريطانيا، فإن 70% من أصحاب هذه الحيوانات لم يعرفوا أن حيواناتهم المفضلة تستطيع التبرع بالدم لبعضها بعضاً.

كما تبين من خلال الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة «فيت ريكورد» المتخصصة في نشر الأبحاث البيطرية، أن 3 من كل 4 أشخاص لا يعرفون بوجود بنوك دم للحيوانات. غير أن الدراسة كشفت أيضاً أن 90% ممن شملهم الاستطلاع كانوا على استعداد لجعل حيواناتهم تتبرع بالدم لحيوانات أخرى، إذا كانت حياة حيوان آخر متوقفة على نقل الدم.