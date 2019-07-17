غوّاص يكتشف قنديل بحر عملاقاً

المصدر: دبي - البيان

تفاجأ الغواص البريطاني دان أبوت أثناء تصويره فيلماً للحياة البحرية بالقرب من سواحل مدينة فلاموث في بريطانيا، بقنديل بحر عملاق يعرف علمياً بـ«الجذفم الزخرفي».

وقال دان (32 عاماً)، لموقع «غوودنيوز نتوورك»: «إنه قنديل البحر الأضخم الذي رأيته في حياتي، وقد أصبت بالذهول، كان الأمر أقرب إلى الرهبة، إنه حيوان رائع، وقد خرجت من المياه رفقة الغواص المرافق وقد خطفت التجربة أنفاسنا». والتقط دان لدى رؤيته القنديل، صورة لعالمة الإحيائيات مقدمة البرنامج الذي يصوره، ليزي دالي، وهي تسبح بالقرب من القنديل ليظهر مدى ضخامته.