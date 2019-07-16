منع الشاي والقهوة في المكاتب بوزارة سعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفة «عكاظ»، اليوم أن نائب وزير العدل في السعودية أصدر تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع عمل المشروبات الساخنة (شاي، وقهوة، وغيرهما) داخل مكاتب الموظفين وقصر عملها في الأماكن المخصصة لها.

كما نص التعميم ، بإزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب (حديدية وخشبية) أو ثلاجات أو جلسات أرضية داخل مكاتب الموظفين، وعدم وجود الكنب في مكاتب الموظفين.

واشتمل التعميم الوزاري أيضا على تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).