"تيانقونغ-2" الصيني يدخل الغلاف الجوي الأرضي 19 الجاري

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت صحيفة "الشعب" الصينية أنه من المخطط أن يترك المختبر الفضائي الصيني "تيانقونغ-2" مداره ليعاود دخول الغلاف الجوي الأرضي في 19 يوليو الجاري (بتوقيت بكين).

وأضاف الصحيفة نقلاً عن مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني السبت، أن معظم المركبة الفضائية سيتعرض للاحتراق عند دخول الغلاف الجوي الأرضي، فيما من المتوقع أن يبقى منها بعض الحُطام الذي سيسقط في المنطقة البحرية الآمنة في جنوب المحيط الهادئ (عند التقاء خط الطول 160-90 درجة غرباً و خط العرض 30-45 درجة جنوباً).

ويُعتبر "تيانقونغ-2" نُسخة مُحدّثة ومُعززة من "تيانقونغ-1" أول مختبر فضائي صيني بالمعنى الحقيقي، وتم إطلاقة في 15 سبتمبر من العام 2016، حيث عمل المختبر الفضائي في المدار لأكثر من 1000 يوم، أكثر بكثير من عمره الافتراضي المُصمم لسنتين.

وقال المكتب إن جميع التجارب المُخططة للمختبر الفضائي قد تم إكمالها، حيث تعمل المركبة الفضائية والمعدات على متنها بشكل جيد.

وأكد المكتب أن العمليات التحضيرية للتحكم بإعادة دخول الغلاف الجوي الأرضي لـ "تيانقونغ-2" تجري بشكل ثابت كما هو مُخطط تماماً، فيما ستقوم الصين بتوفير معلومات فورية حول المركبة الفضائية بعد دخولها الغلاف الجوي الأرضي للوفاء بالتزاماتها الدولية كاملة في هذا الخصوص.