«روبوتات» جماعية مستوحاة من النمل

المصدر: زيوريخ - د ب أ

طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد منها 10 غرامات، واستوحوا الفكرة من حياة النمل: فالروبوتات الصغيرة تستطيع التواصل مع بعضها بعضاً وتوزيع الأدوار فيما بينها وإنجاز أعمال معقدة.

ووفقاً للبحث الذي نشرته مجلة «نيتشر» أخيراً، تبدي الروبوتات على المستوى الفردي قليلاً من الذكاء ولكنها قادرة على التواصل والتحرك بشكل جماعي.

وأطلق على الروبوتات ذات الأرجل الـ3 والتي تشبه حرف (T)، اسم «تريبوتس»، ويمكن تجميعها في دقائق قليلة. وهي مزودة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار لأغراض الاستكشاف والتواصل.