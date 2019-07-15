أغنيات سجين تحقق انتشاراً واسعاً

المصدر: بوركينا فاسو - رويترز

أصبحت منشأة الإصلاح والتأهيل في سجن «واغادوغو»، مصدر أحدث اكتشافات غنائية في بوركينا فاسو.. ألا وهو الفنان رولان تابسوبا أو أكا رولبي (27 عاماً)، الذي يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال.

ويغني تابسوبا باللغتين المورية والفرنسية، إذ اكتشف شغفه بالموسيقى، خلال دروس الموسيقى الأسبوعية التي ينظمها السجن. فأثناء دروس الموسيقى الأسبوعية، لاحظ حارس السجن كريم أويدراوجو، أن تابسوبا موهوب. وبعد أن كتب 4 أغنيات، سجل تابسوبا في نهاية المطاف أغانيه. وحققت الأغاني انتشاراً هائلاً بين الشباب في بوركينا فاسو.