حي الأزهر تحتضن متحف نجيب محفوظ

المصدر: القاهرة - د ب أ

افتتح وزيرا الآثار والثقافة المصريان خالد العناني وإيناس عبدالدائم أمس، متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بمبنى تكية أبو الذهب بحي الأزهر في القاهرة.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، جمال مصطفى ، في بيان صحافي، إن مساهمة وزارة الآثار في إنشاء متحف نجيب محفوظ في مبنى تكية أبو الذهب جاءت بعد موافقة اللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية عام 2017، على الطلب الذي تقدمت به وزارة الثقافة لاستغلال مبنى التكية كمتحف للأديب العالمي، وذلك ضمن حرص وزارة الآثار على استغلال جميع المباني الأثرية المغلقة.

وحسب البيان، وقع الاختيار على تكية أبو الذهب نظراً لقربها من المنزل الذي ولد فيه نجيب محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أنه يقع وسط منطقة القاهرة التاريخية التي استوحى منها أغلب شخصيات وأماكن رواياته.

ترميم وصيانة

ووفقاً للبيان، انتهت وزارة الآثار من أعمال ترميم وصيانة مجموعة محمد بيك أبو الذهب بالكامل التي تضم السبيل والمسجد والتكية وحوض الدواب، وذلك ضمن مشروع ترميم وتطوير المباني الأثرية بالقاهرة التاريخية، وإسناد أعمال تخصيص مبنى التكية لإنجاز مشروع إنشاء المتحف إلى وزارة الثقافة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية لتمويل المشروع وتحت إشراف منطقة آثار شمال القاهرة.

وأضاف مصطفى، أنه بافتتاح المتحف سيكون الأديب العالمي نجيب محفوظ ضيفاً دائماً على تكية أبو الذهب، من خلال معروضات المتحف، حيث تم تجهيز غرف التكية ووضع فاترينات عرض تضم مجموعة من روائع الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، الأوسمة والشهادات، وبعض متعلقاته الشخصية.

يذكر أن تكية أبو الذهب أنشأها الأمير الكبير محمد بك أبو الذهب تابع علي بك الكبير، وهي تقع ضمن مجموعة محمد بك أبو الذهب التي توجد في منطقة الأزهر، وتم إنشاؤها عام 1774.