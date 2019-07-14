نقل نجمة خليجية شهيرة إلى العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة البحرينية، هيفاء حسين، صورة لمقدمة البرامج والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد من داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "الزميلة صابرين بورشيد تعرضت لانتكاسة أثناء العلاج ودخلت العناية المركزة.. الله يشافيج حبيبتي.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل".

وتعرضت المذيعة الشهيرة صابرين بورشيد، إلى انتكاسة أثناء تلقيها العلاج اضطرتها للدخول إلى العناية المركزة، بحسب روسيا اليوم.

وفي أبريل 2019، أعلن والد صابرين أن حياتها في خطر، وتحتاج إلى عملية عاجلة، حيث تعاني من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

وناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته، وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين.

واستجاب الديوان الملكي في البحرين للنداءات لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.