حملة أمنية ضد «الشيشة» بمدينة ألمانية

المصدر: لانجنفيلد (ألمانيا) - د ب أ

شنت الشرطة وسلطات الجمارك وإنفاذ القانون في مدينة لانجنفيلد الألمانية حملة أمنية موسعة استهدفت مقاهي تدخين «الشيشة».

وأعلنت الشرطة أمس، أن حملة التفتيش شملت 7 محال، وأسفرت عن إغلاق فوري لـ3 منها. وبحسب البيانات، تعتبر المحال بالمدينة ملتقى لأفراد على صلة بعائلات إجرامية.

وقامت السلطات بتفتيش 105 أشخاص، وبدء 9 إجراءات جنائية، وتحرير محاضر في 37 مخالفة نظامية، وضبطت 15 كيلوجراماً من التبغ المُهرّب، وحررت بلاغات بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك قانون الضرائب. ووسعت الشرطة والسلطات القضائية حملاتها الأمنية ضد أعضاء العائلات الإجرامية على مدار الأشهر الماضية.