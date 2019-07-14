دراسة: الموسيقى تُحسّن أداء الطلبة

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة لجامعة «كولومبيا البريطانية» بكندا، أن الطلاب الذين تلقوا دروس الموسيقى في المدرسة الثانوية كان أداؤهم أفضل في موضوعات مثل اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، إذ تتعرض المدارس لضغوط مستمرة لإجراء تخفيضات في الميزانية، وغالباً ما تكون البرامج الموسيقية في المقدمة.

وجمع الباحثون بيانات أكثر من 100 ألف طالب في المدارس الثانوية العامة في جميع أنحاء مقاطعة كولومبيا، وكان أكثر من 15 ألف منهم يتلقون دروس الموسيقى خلال فترة وجودهم في المدرسة الثانوية.وبمقارنة درجات الاختبار للطلاب الذين أخذوا دروساً في الموسيقى مع نظرائهم، حصل الموسيقيون على درجات أعلى في مجموعة من المواد الدراسية المختلفة.