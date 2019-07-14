5 ضحايا لثيران بامبيلونا في اليوم السابع

المصدر: بامبيلونا (إسبانيا) - رويترز

أفاد الصليب الأحمر أمس، بأن 5 أشخاص نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لحقت بهم في اليوم الـ7 من مهرجان «سان فيرمين» السنوي لركض الثيران في مدينة بامبيلونا الإسبانية.

وفي كل صباح في الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري، يصطف آلاف الأشخاص، يرتدي كثيرون منهم قمصاناً بيضاء وأوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة للمدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى للركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون.

وفي مطاردة لمسافة 875 متراً تركض 6 ثيران ذات نزعة هجومية من حظيرتها إلى حلبة المصارعة، بينما يحاول البعض الذي يركض بجوارها تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.