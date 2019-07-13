شاهد.. سرقة جماعية في فيلادلفيا الأمريكية

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

نشرت شرطة فيلادلفيا عبر حسابها على تويتر شريط فيديو للمراقبة يظهر مجموعة من المراهقين يسرقون صيدلية Walgreens في الـ 4 من يوليو، في تمام الساعة 10 مساءً.

وقالت الشرطة إن حوالي 60 شابًا وشابة ولجوا الصيدلية وأخذوا كل ما كان على الرفوف، وما لم يستطيعوا أخذه بعثروه داخل الصيدلية.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم نشره يوم الثلاثاء الماضي، بعض أعضاء المجموعة وهم يرمون الأدوية المسروقة على موظفي المتجر، وقالت الشرطة إن الموظفين أصيبوا بجروح.

وقال لورين فيلدرمان، الذي كان قريبا من الصيدلية: "أعتقد أن الجيران خائفون للغاية، فهم قلقون. إنهم يرغبون في رؤية المنطقة أكثر أمانًا، وليس أكثر خطورة".

وقال الكابتن سيكو كينبرو من قسم شرطة فيلادلفيا للصحفيين بعد الحادث" إن أمين الصندوق حاول أن يتدخل وأصيب في رأسه بعبوة زجاجية.

وأضاف كينبرو: "أن قيمة الأشياء المسروقة تتراوح ما بين 6000 إلى 7000 دولار".

وقبل وصولهم إلى الصيدلية الواقعة في شارع ساوث ستريت، قام المراهقون بإيقاف حركة المرور والجري على طول الشارع.

ممثل المنطقة وعضو مجلس المدينة كينياتا، عقب على الحاث بقوله: "أعتقد أنه كان سلوكًا غير مقبول تمامًا. أعتقد أن الشباب المتورطين ولكل ما حدث داخل المتجر يجب أن يخضعوا للمساءلة. والأهم من ذلك، يجب محاسبة والديهم".