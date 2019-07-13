تايلور سويفت الأعلى دخلاً بالعالم في 2019

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تصدرت المغنية الامريكية تايلور سويفت قائمة مجلة فوربس للأعلى أجراً في العالم للعام 2019.

وجمعت المغنية، التي سيصدر ألبومه السابع (عاشق) في 23 أغسطس، مبلغ 185 مليون دولار خلال العام الذي يشرف على الانتهاء.

فقد حققت جولتها العالمية (Reputation Stadium Tour) نجاحا كبيراً، حيث جمعت من ورائها 345 مليون دولار، ويأتي جزء من ثروتها من عقودها الإعلانية مع كوكا كولا وأبل.

يذكر ان تايلور سويفت كانت قد تصدرت القائمة نفسها العام 2016 بمبلغ 170 مليون دولار.

وفي المرتبتين الثانية والثالثة في تصنيف 2019 يأتي كل من كايلي جينر (170 مليون) وكاني ويست (150 مليون دولار).

بعدهما يحل ليونيل ميسي (127 مليون دولار) وإد شيران (110 ملايين دولار) وكريستيانو رونالدو (109 ملايين دولار) ونيمار (105 ملايين دولار) و"النسور" بـ (100 مليون دولار) والدكتور فيل ماكجرو (95 مليون دولار) والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (94 مليون دولار).