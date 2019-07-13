نجم بحر بالسبانخ والجبن!

المصدر: دبي - عمر حرزالله

يوجد تحت سطح البحر، مكان بري مليء بالمخلوقات الرائعة، بدءاً من قنديل البحر الجديد المجنون وانتهاء بنجم البحر الذي يشبه مكرونة الرافيولي اللذيذة.

فقد قام الباحثون الأمريكيون مؤخراً، وفقاً لموقع «simplemost»، بتصوير لقطات فيديو لهذه المخلوقات البحرية وخاصة نجم البحر، وبدا كأنه محشو بالسبانخ والجبن تماماً كالمعكرونة. وفي حين صوروا هذا النوع من قبل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط هذا الفيديو للمخلوق وهو يتغذى، مما يعد سبقاً كبيراً.

وتم رصد نجم البحر في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة بواسطة السفينة «أوقيانوس إكسبلورر»، التي تمتلكها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي منظمة فيدرالية تستكشف أعماق البحار في المحيط الأطلسي والهادئ والمحيط المتجمد الشمالي وخليج المكسيك.

وكان العلماء على متن السفينة متحمسين جداً لهذا الاكتشاف، حيث ظهر أحد أنواع نجوم البحر الذي يسمى أيضاً «نجم البسكويت».