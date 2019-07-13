«فورتشن» تكشف هوية «أليكسا» الحقيقية

المصدر: دبي - فاتن صبح

نشرت مجلة «فورتشن» الأمريكية التي تعنى بقضايا المال والأعمال مقالاً حول «أليكسا»، صاحبة الصوت الذي يتحدث إلينا عبر الأجهزة الذكية، والتي تدعى في الواقع أليسون أتويل، تلك الفتاة الأمريكية ذات الـ31 ربيعاً التي تتربع على مكانة رفيعة في الحوارات الدائرة بين البشر والآلة. أتويل، مصممة واجهة المستخدم الصوتية في شركة «أمازون» تعمل على تدريب «أليكسا» وتوجيه النقاش بين الشركات وملايين الأشخاص الذين يتحدثون مع «أليكسا» يومياً. كما أنها ضمن لائحة «فورتشن» الحصرية «40 دون الـ40» الذين يغيرون وجه الأعمال.

وتشرح أتويل أنه خلافاً لتصميم تجربة المستخدم التقليدية، تعد العملية الإبداعية لتعليم «أليكسا» الحديث، نوعاً آخر مختلفاً من واجهات المستخدم. وتقول: «يسير الأمر عكسياً بالكامل، إنه تصميم صوتي. المستخدم في وضعية القيادة ونحن بحاجة للتفاعل معه».

وقام المطورون في «أمازون» بتعبئة «أليكسا» بما يزيد على 80 ألف مهارة مصممة لمساعدة المستخدمين على القيام بمهمات متنوعة. وتقول أتويل في حديث لـ«فورتشن»: «في حين أني أكتب كثيراً، لا بدّ من الاستماع للحوار واختباره عبر ألكسا لتقرر ما إذا كانت تلك الطريقة الأفضل للتحاور مع المستخدم».