حمية الكيتو تقلل الوزن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كورتني الأخت الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على موقعها، أنها عادت لاتباع حمية الكيتو الغذائي التي حافظت على إبقاء جسمها في أفضل حال.

وكتبت كورتني قائلة وفقاً لموقع «هيلث لاين»: في تجربتي، وجدت أن أفضل طريقة لتدريب جسمي على كبح الرغبة الشديدة للسكر، وحرق الدهون، وفقدان الوزن تكمن في اتباع هذا النظام الغذائي. يشار إلى أن حمية الكيتو الغذائية تعتمد على تخفيض مقدار الكربوهيدرات التي تدخل إلى الجسم، ما يضعه في حالة تسمى «الكيتوزية». وهو يحول الدهون إلى الكيتونات في الكبد؛ فيزيد من إمدادات الطاقة إلى الدماغ.