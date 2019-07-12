مكفوف يثير مشاعر المحكمين في برنامج مواهب

المصدر: اعداد - عمر حرز الله

في أداء لن ينساه الأستراليون أبداً، وفي عرض ترويجي جديد لبرنامج المواهب «جوت تالنت» الأسترالي الذي سيعرض قريباً، تسبب رجل مكفوف ضمن تجربة الأداء في انهيار المحكمين وإجهاشهم في البكاء.

فعند تقديم قصته، يقول المغني عازف البيانو بول، الذي انضمت إليه والدته، «الموسيقى وهبتني الثقة وحرية أن أمثل نفسي حقاً، صحيح أنا كفيف، لكن أمي تفعل كل شيء لي وأشكرها وأحبها لذلك».

وقد عانقت الأم ابنها وشجعته على أداء ما قبل الاختبار وإظهار مواهبه الكامنة، وقالت له بكلمات مؤثرة: «قد لا تستطيع الرؤية، ولكن لديك كل شيء آخر، وكنت تستخدمه كثيراً، وأنت تعرف أنني فخورة بك».

ووقف بول على المسرح، ورغم أن أداءه لم يظهر في العرض الترويجي، فإن ردود أفعال المحكمين مانو فيديل ونيكول شيرزينجر وشين جاكوبسون ولوسي دوراك كانت مؤثرة جداً، حيث ترقرقت الدموع في أعينهم.