الترميم يسكت جرس «بيج بن»

المصدر: لندن - رويترز

يحتفل البرلمان البريطاني يوم الخميس بمرور 160 عاماً على قرع جرس ساعة (بيج بن) الشهيرة، لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج الساعة في منتصف عملية ترميم كبيرة.

وبسبب المشروع أصبح برج إليزابيث، الذي يبلغ طوله 96 متراً ويعد من أكثر المباني التي يتم تصويرها في بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع واجهات ساعاته الأربع وطلاء الأجزاء الحديدية وتنظيف وترميم الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة. وشمل برنامج الترميم، وهو الأكبر على الإطلاق للبرج، إزالة السقف الحديدي المصنوع من 3433 قطعة من أجل ترميمه.

وسيبقى جرس (بيج بن)، الذي يزن 13.7 طناً، في مكانه أثناء أعمال الترميم التي بدأت في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي في عام 2021. ولم يتم قرعه إلا قليلاً، للاحتفال بالأحداث المهمة فقط مثل احتفالات رأس السنة.