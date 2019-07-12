النساء أكثر عرضة للإصابات في الحوادث

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أفاد باحثون بأن السيدات أكثر عرضة للإصابة خلال حوادث السيارات من الرجال إذا كن في المقاعد الأمامية. وأضافت الدراسة بأن السيدات في المقاعد الأمامية للسيارات وهن يرتدين أحزمة أمان يحتمل أن يتعرضن للإصابة بنسبة 73% أكثر من الرجال في المقاعد نفسها.

وقال جيسون فورمان، الباحث في جامعة فرجينيا: «حتى نفهم العوامل البيوميكانيكية الأساسية في ارتفاع المخاطر لإصابة السيدات، فإن قدرتنا محدودة على تحديد الفارق في معدل الإصابة المحتمل بين الجنسين».

وأفاد الباحثون الذين أجروا الدراسة بأن السيارات الجديدة نسبياً ينخفض فيها معدل الإصابة عموماً. ولفت بصفة خاصة إلى اقتصار الإصابات على كسور في الجمجمة وأسفل العمود الفقري.