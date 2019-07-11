فيديو.. أكوام من المال تتطاير والعشرات يلاحقونها

المصدر: وكالات

أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات السائقين يتوقفون على جانب الطريق في مدينة دنوودي الأمريكية ويهرعون لجمع أكبر قدر ممكن من الدولارات.

ووفقا للسلطات في المدينة فقد قدر حجم الأموال التي تطايرت في الهواء بنحو 175 ألف دولار.

وطلبت السلطات من الأشخاص الذين جمعوا الأموال إعادتها فورا إلى مراكز الشرطة وهددت باعتقال الذين يمتنعون عن ذلك.

وقال ضابط في شرطة المدينة لوسائل إعلام محلية: "هؤلاء الناس الذين لا يعيدون المال، لدينا فيديو، لدينا أرقام سياراتهم، ما نطلبه منهم هو إعادة الأموال، لا تجعلونا نبحث عنكم، إذا فعلنا ذلك، فربما تتعرضون المساءلة القانونية".

ونشر حساب مدينة دنوودي على تويتر صورة لأحد السائقين وهو يعيد طواعية نحو ألفي دولار جمعها من الطريق السريع.

وذكر السائق ويدعى راندال لويس في تعليقه على الحادث "بدا الأمر وكأن أكواما من المال تنزل من السماء، لم أستطع أن أصدق عيني وأن هذا كان مالا شرعيا".