«إنستغرام» يحظر التنمّر بين مستخدميه

المصدر: دبي - البيان

دفع استطلاع حديث موقع «إنستغرام» إلى طرح ميزتين جديدتين في محاولة منها لمنع التنمّر، تطالب إحداهما المستخدمين بالتفكير مرتين قبل نشر أي تعليق مسيء، والآخر يُتيح لهم تقييد ما يمكن رؤيته تحت صورهم المنشورة.

وتعرضت الشبكة الاجتماعية ذات الشعبية الكبيرة، والتي يملكها «فيسبوك»، لضغوط لمعالجة التنمّر، لاسيما بين مستخدميها المراهقين، حيث أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن، أن 59% من المراهقين تعرضوا للتنمّر عبر الإنترنت، وأفاد الاستطلاع بأن أكثر من واحد من بين كل 5 مراهقين من عمر 12 إلى 20 عاماً، تعرض للتنّمر على «إنستغرام».