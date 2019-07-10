تحذير من خطورة مجففات اليد على الأطفال

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

توجد مجففات اليد في دورات المياه العامة ، ولكن وفقاً لدراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة "طب وصحة الأطفال" الكندية ، فإن الضوضاء التي تحدثها تلك المجففات قد تلحق الضرر بآذان الأطفال.

تقول نورا كيجان ، (13 عامًا) وهي من كالغاري ، بكندا : "في بعض الأحيان بعد استخدامي لمجففات اليد تبدأ أذناي بالطنين ، كما لاحظت أيضًا أن الأطفال لا يريدون استخدامها، وكانوا يغطون آذانهم".

وقررت نورا اختبار حجم مجففات اليد ومعرفة ما إذا كانت ضارة بسمع الأطفال. نُشر بحث نورا الذي يؤكد فرضيتها في يونيو الماضي. ولاحظت أن صوتها مرتفع جدا، خاصةً أن آذان الأطفال الحساسة عادة ما تكون قريبة من مكان خروج الهواء.

واكتشفت أن بعض أنواع مجففات اليد تشكل أكبر تهديد لسمع الأطفال، وهي"Xlerator " ونوعين من "Dyson Airblade" لأن قوتها تتجاوز 100 ديسيبل ، مما قد يؤدي إلى "صعوبات التعلم ، وقلة الانتباه ، وتمزق طبلات الأذن" ، وفقاً للدراسة.