تعرف على الفتاة التي سحرت الأطفال بصوتها في شخصية "دورا"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشف موقع "لاتين إكس" مع اقتراب موعد إطلاق فيلم الحركة الجديد بعنوان "دورا ومدينة الذهب الضائعة"، عن أهمية إعادة تعريف الجمهور بصاحبة الصوت التي أمتعت الأطفال طويلاً من خلال شخصية الأطفال الكرتونية المحببة "دورا".

فاطمة بتاسيك، فتاة أمريكية وممثلة وعارضة وناشطة في مجال حقوق الإنسان ولدت عام 2000 من أم إكوادورية وأب له جذور كولومبية نرويجية وتشيكية.

بدأت فاطمة مشوارها الفني وهي في سن السابعة، واستمرت تضع صوتها على شخصية "دورا" تلك الفتاة الذكية المحبة للمغامرات التي سحرت الأطفال من حول العالم منذ عام 2012 وحتى العام 2015.

وتتميز فاطمة بأنها رياضية بارعة وقد أعربت عام 2010 عن رغبها في خوض الألعاب الأولمبية، وهي فتاة مجتهدة أيضاً تأمل أن تحظى يوماً ما بمنحة لدخول جامعة هارفرد أو "ييل"، كما أعربت عن رغبتها بالانتقال من عالم التمثيل إلى مهنة المحاماة. وتتقن فاطمة الإنجليزية والإسبانية وتدرس منذ الطفولة اللغة الصينية الماندرين.