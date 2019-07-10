اختبار يحدد مدى نجاح جراحة الورك

المصدر: دبي - عمر حرزالله

ابتكر باحثون من جامعتي «شيفيلد» و«بريستول» في بريطانيا اختباراً ذاتياً على شكل خوارزمية يمكنه التنبؤ بإيجابيات وسلبيات جراحة استبدال الورك بآخر اصطناعي للمرضى، وما إذا كان ذلك سينهي الألم أم لا.

وهذا الاختبار سهل الاستخدام ويتم استخدامه عبر الإنترنت ويلتقط المعلومات الشخصية - العمر والجنس والطول والوزن والصحة العامة للمريض، إلى جانب أسئلة حول مستويات الألم والنشاط البدني قبل الجراحة للتنبؤ بمدى نجاح عملية استبدال الورك المهترئ للذين يعانون من التهاب المفاصل، أو نتيجة إصابة. كما يتيح هذا الاختبار للمرضى معرفة النتيجة التي ستكون عليها حالتهم إذا تأخروا في إجراء الجراحة أو اختاروا إجراءً مختلفاً أو في حال فقدوا الوزن الزائد.