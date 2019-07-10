معمَّرو الأرض في مستوى قياسي

المصدر: فيسبادن - د ب أ

كشف المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن بلوغ عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام في جميع أنحاء العالم مستوى قياسياً جديداً.

وأوضح المكتب، أمس، بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام زاد خلال هذا العام إلى 533 ألف شخص تقريباً، وهو أربعة أضعاف العدد مع بداية الألفية الجديدة.

وأوضح المكتب أن هذه البيانات هي تقديرات الأمم المتحدة.

وأضاف المكتب الاتحادي للإحصاء أن أكبر إنسان سناً في العالم حالياً هي المعمرة اليابانية كاني تاناكا، حيث تبلغ من العمر 116 عاماً، وهي تعيش حالياً في دار مسنين بمدينة فوكوكا اليابانية.