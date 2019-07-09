نبأ سار لعشاق القهوة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"كوفي كومبوزر" هي آلة صنع القهوة بأقراص حديثة فريدة لا تتعطل بالاستعمال الخاطئ ما يجعلها وسيلة مبتكرة لعشاق القهوة.

فبعيداً عن شاشة اللمس وخيارات طلب فنجان القهوة تمنح الآلة خيار بناء كوب عبر مجموعة من أقراص المكونات، موزعة على أنواع مختلفة من الحليب والسكر والقهوة وصولاً إلى الرغوة.

وبحسب أحد مبتكري الآلة، ويدعى شينيو يانغ، فإن كل ما يتطلبه الأمر، من منطلق عدم وجود شاشة بيانات وأزرار لتحديد قائمة المكونات المرغوبة، يجري وضع الأقراص حسب المذاق لتشكيل تركيبة فريدة من القهوة.

وتمثل أقراص القهوة ذات الرموز اللونية نظرياً هيئة القهوة وطبقاتها داخل الفنجان.

تقرأ الآلة، بمجرد وضع الأقراص بداخلها البطاقات بتقنية الاتصال قريب المدى واحدة بعد الأخرى وتشرع في تحضير المكونات قبل سكبها في الفنجان الفارغ أسفل الآلة.

ويمكن التلاعب بالنكهات عبر تحديد كمية الأقراص حسب المذاق كوضع "قرصين" لسكر إضافي، أو ثلاثة قراص حليب للحصول على ثلاث مقادير داخل الفنجان، كما يمكن استخدام قرص الرغوة لإضافة طبقة علوية إلى الكوب. وتتيح لك إضافة كل قرص معرفة السعر وبنقرة من بطاقة الدفع عند المساحة المخصصة لها تستطيع الدفع.