إيقاظ ديدان متجمدة منذ 40 ألف عام

المصدر: اعداد: عمر حرزالله

أيقظ علماء الأحياء الأمريكيون ديدانا قديمة تجمدت في القطب الشمالي منذ أكثر من 40000 عام، مما يثير إمكانية عودة السلالات الميتة أو المنقرضة من الكائنات إلى الحياة مجددا.

وأفادت صحيفة "الصن" أنه تم العثور على ديدان خيطية مدفونة في التربة الصقيعية السيبيرية، وهي المخلوقات الأكثر تعقيدا التي تم إحياؤها، بعد تعرضها لتجميد عميق لفترة طويلة جداً.

وتم إعادة إحياء هذه الديدان - التي يبلغ طولها نصف ملليمتر والمؤلفة من رأس ودماغ وجهاز عصبي - على يد عالمة الأحياء الدقيقة تاتيانا فيشنيفتسكايا بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة.

وقالت تاتيانا إنهم فوجئوا بوجود هذه الديدان ومتحمسون لها للغاية. وقدرت عمرها بنحو 41000 عام - وهي أقدم كائن حي حتى الآن.

ومن المعروف أن الديدان الخيطية قادرة على تحمل البيئات القاسية. يمكن أن تظل حية وعالقة في هذا الوضع لأمد طويل بفضل نمو غلاف لها يقيها من تقلبات درجات الحرارة.

والديدان الخيطية مجهزة جيدًا للبقاء على قيد الحياة منذ آلاف السنين في التربة الصقيعية.

وكان باحثون قد تمكنوا من إعادة إحياء طحالب بعد 150 عامًا من دفنها في نهر جليدي. وقد تلاشت وتشوهت عند العثور عليها، ولكنها كانت خضراء أيضًا.