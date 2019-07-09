تركت طفلها في السيارة لحضور الحفل

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تركت أم طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا في سيارة في ليلة صيف حارة لحضور حفل موسيقي في مدينة شانشيان بمقاطعة شاندونغ بالصين، مع ترك فتحة سقف السيارة مفتوحة للتهوية.

وسمع المارة صوت الطفل عاليا وهو يبكي في داخل السيارة وفقًا لموقع الأخبار الصيني "بير فيديو"، فساعدوا على إخراجه بأمان.

وبررت الأم التي لم تكشف هويتها سبب ترك طفلها في داخل السيارة بالقول إنه كان نائماً، كما أنه لم يكن مسموحا بإدخال الأطفال إلى الحفل.

وانتقدت الشرطة الصينية والمتفرجون سلوكها وأخبروها أنها محظوظة لبقاء طفلها على قيد الحياة بسبب استيقاظه، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي عقوبة جنائية.