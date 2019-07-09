طفل معجزة يُؤلّف 135 كتاباً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

استطاع طفل معجزة يبلغ من العمر 12 عاماً فقط، أن يؤلف 135 كتاباً خلال حياته القصيرة، وبدأ مرجريندرا راج تأليف الكتب في عمر السادسة.

وكان أول كتاب له عبارة عن ديوان من الأشعار.وبسبب عبقرية هذا الطفل وقدرته على الكتابة في سن مُبكّرة، ككتابة الشعر، دعته جامعة «ورلد ريكورد» في لندن ليدرس فيها للحصول على درجة الدكتوراه، وسجل راج 4 أرقام عالمية وحصل على العديد من الجوائز. وألّف كتباً حول 51 شخصية ملحمة «راميانا» الهندية.

وقال إنه حلل هذه الشخصيات عن طريق دراسة الملحمة، كما كتب عن السيرة الذاتية لرئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية، وتعمل والدة راج مُعلّمة بمدرسة خاصة في مدينة سلطانبور، فيما يعمل والده في معمل للسكر.