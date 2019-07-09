فيروس «رشحٍ» يدمّر الأورام الخبيثة

المصدر: دبي - عمر حرزالله

كشفت دراسة جديدة أن سلالة من فيروسات الرشح قادرة على استهداف الأورام الخبيثة وتدميرها لدى المصابين بسرطان المثانة، حيث لم يتم العثور على أي أثر للسرطان لدى أحد المرضى بعد علاجه بالفيروس.

وتحقق الباحثون في جامعة «سوري» ببريطانيا مدى تحمل المرضى التعرض لفيروس الورم الحاد (CVA21)، وهو سلالة تحدث بشكل طبيعي بسبب نزلات البرد الشائعة، لدى 15 مريضاً يعانون من سرطان المثانة الذي يتكون في أنسجة السطح الداخلي للمثانة.

واكتشف فحص عينات الأنسجة بعد الجراحة أن الفيروس لم يستهدف سوى الخلايا السرطانية، وترك جميع الخلايا الأخرى سليمة، واستنسخ نفسه، ما تسبب في تمزق الخلايا وموتها.